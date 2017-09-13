"Магнитка" посетила мемориал хоккеистам "Локомотива"

Магнитогорский "Металлург" в своем Твиттере сообщил, что команда перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" посетила мемориал хоккеистам ярославского клуба, которые погибли в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. Встреча состоится сегодня, 13 сентября. Начало игры - 19.00 по московскому времени.

"Металлург" посетил мемориал на кладбище Ярославля, - говорится в сообщении. - Мы всегда будем помнить!