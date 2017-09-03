"Магнитка" по буллитам победила "Барыс"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Барыс". В составе гостей дубль на счету форварда Найджела Доуса. Решающий буллит исполнил нападающий Сергей Мозякин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Астана) - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эллисон - 3 (Дронов, Денисов), 16:00 - 1:0. Осала - 1 (бол., Филиппи, Шос), 27:36 - 2:0. Доус - 4 (бол., Вей, Дитц), 33:42 - 2:1. Доус - 5 (бол., Даллмэн, Дитц), 57:50 - 2:2.

Победный буллит: Мозякин.

Вратари: Кошечкин - Карлссон.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (5+15+8+3) - 29 (9+6+11+3).

Судьи: Гамалей, Гусев.

3 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".