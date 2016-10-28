"Магнитка" на своем льду обыграла "Сибирь", Мозякин набрал 950-е очко

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Для "Сибири" это поражение стало третьим кряду, а "Магнитка" одержала четвертую победу подряд. В этом матче свое 950-е очко в карьере набрал нападающий магнитогорцев Сергей Мозякин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Голы: Тимкин – 3 (Калетник), 1:33 – 1:0. Бирюков – 1 (Антипин, Зарипов), 2:31 – 2:0. Ден. Казионов – 6 (Ли, Мозякин), 6:03 – 3:0. Глухов – 1 (бол., Полашек, Кемппайнен), 22:15 – 3:1. Ворошило – 2, 38:15 – 3:2.

Вратари: Кошечкин – Тэйлор (Красиков, 2:31, 58:33).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 26 (14+3+9) – 24 (5+9+10).

Судьи: Ержабек, Соин.

28 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".