Лукаш Кашпар: "Вопрос с долгами "Динамо" будет решаться в суде"

Нападающий "Слована" Лукаш Кашпар рассказал, что еще надеется получить от "Динамо" задолженности по зарплате и бонусы.

– "Динамо" по-прежнему должно мне много денег, - рассказал Кашпар. – Мне не заплатили за два месяца. Кроме того, я не получил бонусы. Очень грустно, что клуб не рассчитался с хоккеистами, но спокойно может играть в чемпионате КХЛ. Вместе с другими игроками я пытаюсь решить этот вопрос. Надежда на выплаты у меня еще есть. Уверен, что "Динамо" заплатит то, что должно. Как я понимаю, вопрос будет решаться в общегражданскому суде, и это хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)