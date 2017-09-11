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12:05 | Хоккей — КХЛ

Лукаш Кашпар: "КХЛ могла бы быть более качественной без лимита на легионеров"


Нападающий "Слована" Лукаш Кашпар в интервью "Спорт FM" считает, что при отмене лимита на легионеров чемпионат КХЛ мог бы стать более качественным. Хоккеист отметил, что ограничение мешает развитию хоккея.

– Вы легионер, в российских клубах существует лимит на количество иностранных игроков. Нужен такой лимит или нет?

– Мне не нравится это правило, но это тут ничего не поделаешь, лига так решила, значит, они изучали этот вопрос, – сказал Кашпар. – Мне кажется, это мешает развитию хоккея, да и хоккеистов высокого уровня тогда могло быть больше в лиге, должна быть настоящая конкуренция, которая только идет на пользу хоккею. Но таковы правила и их надо соблюдать. На мой взгляд, лига могла бы быть и более качественной не существуй этого лимита.

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https://sportfm.ru/materials/lukash-kashpar-posle-tsirka-v-dinamo-mne-spokoynee-v-slovakii.html

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