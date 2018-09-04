Лучший игрок матча в составе "Авангарда" надевает шапку

Нападающий "Авангарда" Ансель Галимов вышел в микст-зону после победы над "Динамо" (5:1) в шапке. По его словам, главный тренер команды Боб Хартли ввел эту традицию - так отмечают лучшего игрока команды в матче. (Михаил ЗИСЛИС)
Материалы других СМИ
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Андрей Козлов (Оренбург)
|6
|3
|5
|Бьорн Сигурдарсон (Ростов)
|6
|3
|6
|Алексей Ионов (Ростов)
|6
|3
|7
|Магомед-Шапи Сулейманов (Краснодар)
|2
|2
|8
|Ондржей Ванек (Уфа)
|5
|2
|9
|Себастьян Дриусси (Зенит)
|5
|2
|10
|Олег Иванов (Ахмат)
|5
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
|4
|3
|5
|Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
|4
|3
|6
|Родригес Моура Лукас (Тоттенхэм Хотспур)
|4
|3
|7
|Родригес Педро (Челси)
|4
|3
|8
|Роберто Перейра (Уотфорд)
|4
|3
|9
|Гленн Маррей (Брайтон & Хоув)
|4
|3
|10
|Вильфрид Заа (Кристал Пэлас)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Гарет Бэйл (Реал)
|3
|3
|5
|Алекс Гальяр (Уэска)
|3
|3
|6
|Марти Сальвадор Рохер (Леванте)
|3
|3
|7
|Хосе Луис Моралес (Леванте)
|3
|3
|8
|Макси Гомес (Сельта)
|3
|2
|9
|Усман Дембеле (Барселона)
|3
|2
|10
|Набиль Эль-Жар (Леганес)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Жан-Кевин Огюстен (РБ Лейпциг)
|2
|2
|5
|Себастьен Алле (Айнтрахт Ф)
|2
|2
|6
|Роберт Левандовски (Бавария)
|2
|2
|7
|Хендрик Вейдандт (Ганновер-96)
|1
|1
|8
|Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
|1
|1
|9
|Энтони Уджа (Майнц)
|1
|1
|10
|Джон Брукс (Вольфсбург)
|2
|1
3 (голы)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
3 (голы)
Кшиштоф Пентек
(Дженоа)
2 (голы)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Грегуар Дефрель (Сампдория)
|2
|2
|5
|Эмилиано Ариэль Ригони (Аталанта)
|2
|2
|6
|Петр Зелиньски (Наполи)
|3
|2
|7
|Марио Манджукич (Ювентус)
|3
|2
|8
|Леонардо Паволетти (Кальяри)
|3
|2
|9
|Иван Перишич (Интер)
|3
|2
|10
|Доменико Берарди (Сассуоло)
|3
|2
Нападающий "Авангарда" Ансель Галимов вышел в микст-зону после победы над "Динамо" (5:1) в шапке. По его словам, главный тренер команды Боб Хартли ввел эту традицию - так отмечают лучшего игрока команды в матче. (Михаил ЗИСЛИС)