Лучший игрок матча в составе "Авангарда" надевает шапку

Нападающий "Авангарда" Ансель Галимов вышел в микст-зону после победы над "Динамо" (5:1) в шапке. По его словам, главный тренер команды Боб Хартли ввел эту традицию - так отмечают лучшего игрока команды в матче. (Михаил ЗИСЛИС)