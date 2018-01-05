"Локомотив" уступил "Магнитке", потерпев третье поражение в последних пяти матчах

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Локомотивом" – 4:1.

В составе "Магнитки" заброшенными шайбами отличились Оскар Осала, Сергей Мозякин, Андрей Чибисов и Денис Кокарев. Для ярославцев данное поражение стало третьим в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Осала – 13 (Кокарев, Тимкин), 1:14 – 1:0. Мозякин – 17 (Береглазов), 1:36 – 2:0. Чибисов – 7 (Коварж, Пивцакин), 2:40 – 3:0. Елесин – 3 (Мосалев), 54:52 – 3:1. Кокарев – 10 (п.в., Коварж), 58:58 – 4:1.

Вратари: Кошечкин – Мурыгин (Судницин, 1:36, 58:33 – 58:58).

Штраф: 32 – 8.

Броски: 18 (6+4+8) – 42 (6+19+17).

Судьи: Акузовский, Кислов.

5 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Турнирная таблица – здесь