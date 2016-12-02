"Локомотив" продлил победную серию, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" на своем льду одолел "Автомобилист" – 5:3. Два (1+1) очка в составе ярославцев набрал Андрей Локтионов. Дублем у гостей отметился Александр Торченюк.

Для железнодорожников победа стала третьей подряд. Команда осталась на четвертом месте в Западной конференции. "Автомобилист" идет 11-м на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Торченюк - 8 (бол., Михнов, Василевский), 6:04 - 0:1. Коршков - 6 (Пашнин, Рафиков), 8:48 - 1:1. Торченюк - 9 (Алексеев, Мингалеев), 21:12 - 1:2. Картаев - 1 (Черепанов, Кадейкин), 22:26 - 2:2. Чистов - 6 (Локтионов), 41:25 - 3:2. Мингалеев - 1 (Алексеев), 48:10 - 3:3. Локтионов - 6 (Козун), 58:01 - 4:3. Контиола - 12 (п.в., Тальбо, Черепанов), 59:38 - 5:3.

Вратари: Мурыгин - Устинский (59:24 - 59:38).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 35 (11+15+9) - 24 (8+8+8).

Судьи: Комаров, Франо.

2 декабря. Ярославль. УКРК "Арена 2000".