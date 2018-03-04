"Локомотив" победил "Торпедо" во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Торпедо" со счетом 2:1 во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Ярославский клуб повел в серии 2-0.
В составе победителей по шайбе забросили Никита Черепанов и Петри Контиола, у нижегородцев отличился Сергей Костицын.
КХЛ
Западная конференция
1/4 финала
Второй матч
"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Костицын - 1 (Кинрейд), 0:50 - 0:1. Черепанов - 1 (Кадейкин, Картаев), 9:48 - 1:1. Контиола - 1 (Крунвалль, Аверин), 58:20 - 2:1.
Вратари: Мурыгин - Галимов (59:36).
Штраф: 20 - 29.
Броски: 30 (11+11+8) - 22 (7+5+10).
Судьи: Оленин, Соин.
4 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
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kongubin
Локо, вам - зелёный! Ту-ту-у!
20:26
capitan76
С пальцами нормально: входят в любые двери) А по игре... ты бы это игрокам НиНо сказал в лицо(((
20:18
dmitryi1975
ага...видел я как торпедо большинство разыгрывало...желания даже по воротам бросить ни у кого не возникло... кстати Захарчук сыграл то по правилам, движения рукой не было, просто голову у нас в хоккее опускать многие могут себе позволить, темп игры не велик... что опять же тезис о кхл подтверждает... PS: капитан, а кроме оскорблений мысли есть в головушке? только не "копипасти", то что пальцы есть я понял...
20:01
Есть мнение...
Желаю удачи Квартальнову.
19:37
capitan76
dmitryi1975 да, в нижнем реально плохо с деньгами ...надо было в раздевалку торпедо раньше заносить, целее игроки локо были бы... смешно, когда судьи удаляют, а торпедо нельзя забивать - оплачено... кхл -унылое г...но 19:31 Такое впечатление, что это тебе Захарчук в башку двинул...
19:33