19:15 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" победил "Торпедо" во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина

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"Локомотив" обыграл "Торпедо" со счетом 2:1 во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Ярославский клуб повел в серии 2-0.

В составе победителей по шайбе забросили Никита Черепанов и Петри Контиола, у нижегородцев отличился Сергей Костицын.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Костицын - 1 (Кинрейд), 0:50 - 0:1. Черепанов - 1 (Кадейкин, Картаев), 9:48 - 1:1. Контиола - 1 (Крунвалль, Аверин), 58:20 - 2:1.

Вратари: Мурыгин - Галимов (59:36).

Штраф: 20 - 29.

Броски: 30 (11+11+8) - 22 (7+5+10).

Судьи: Оленин, Соин.

4 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kongubin

Локо, вам - зелёный! Ту-ту-у!

20:26

capitan76

С пальцами нормально: входят в любые двери) А по игре... ты бы это игрокам НиНо сказал в лицо(((

20:18

dmitryi1975

ага...видел я как торпедо большинство разыгрывало...желания даже по воротам бросить ни у кого не возникло... кстати Захарчук сыграл то по правилам, движения рукой не было, просто голову у нас в хоккее опускать многие могут себе позволить, темп игры не велик... что опять же тезис о кхл подтверждает... PS: капитан, а кроме оскорблений мысли есть в головушке? только не "копипасти", то что пальцы есть я понял...

20:01

Есть мнение...

Желаю удачи Квартальнову.

19:37

capitan76

dmitryi1975 да, в нижнем реально плохо с деньгами ...надо было в раздевалку торпедо раньше заносить, целее игроки локо были бы... смешно, когда судьи удаляют, а торпедо нельзя забивать - оплачено... кхл -унылое г...но 19:31 Такое впечатление, что это тебе Захарчук в башку двинул...

19:33

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