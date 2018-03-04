"Локомотив" победил "Торпедо" во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Торпедо" со счетом 2:1 во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Ярославский клуб повел в серии 2-0.

В составе победителей по шайбе забросили Никита Черепанов и Петри Контиола, у нижегородцев отличился Сергей Костицын.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Костицын - 1 (Кинрейд), 0:50 - 0:1. Черепанов - 1 (Кадейкин, Картаев), 9:48 - 1:1. Контиола - 1 (Крунвалль, Аверин), 58:20 - 2:1.

Вратари: Мурыгин - Галимов (59:36).

Штраф: 20 - 29.

Броски: 30 (11+11+8) - 22 (7+5+10).

Судьи: Оленин, Соин.

4 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".