Линус Умарк: "Верю, что Капризов станет звездой НХЛ"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк не сомневается в том, что его бывший одноклубник Кирилл Капризов, перешедший в ЦСКА, станет звездой НХЛ. При этом форвард отметил, что в таком случае нельзя обойтись без удачи.

– В межсезонье и сейчас все только и говорят о больших задачах СКА и ЦСКА, а "Салават" способен претендовать на Кубок Гагарина? – вопрос Умарку.

– Куда торопиться? Еще рано о чем-то говорить. Мы со своей стороны для начала должны разобраться с собственными делами в Восточной конференции. Первая задача – выйти в плей-офф. Потом можно уже строить планы. Понятно, что все смотрят на фамилии игроков, выступающих в СКА и ЦСКА. На мой взгляд, состав "Салавата" один из сильнейших в КХЛ. В финале плей-офф, если мы туда попадем, обязательно придется сыграть с одной из названных вами команд. Но до этого еще очень далеко.

– Вас не задевает, что весной и летом почти все сильные игроки уходят именно в эти два клуба?

– Мир вообще часто бывает несправедлив. "Салавату" и мне лично очень не хватает Капризова, ушедшего в ЦСКА. С ним наша команда была бы лучше. Я с ним говорил относительно перехода, и он сказал, что у него не оставалось выбора. Это дела руководства. Но я скучаю по Капризову, надеюсь, он по мне тоже (смеется). Что остается делать? У нас в команде собраны хорошие игроки, надо думать о том, чтобы "Салават Юлаев" побеждал и выступил лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда команду захлестнули травмы перед плей-офф, теперь этого надо избежать.

– Он способен стать звездой в НХЛ?

– Да. Но в этом случае нельзя обойтись без удачи. Он же остается в КХЛ еще на два-три года? Надо посмотреть, как Капризов за это время будет расти как игрок. Но лично я в него очень верю. (Михаил ЗИСЛИС)

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