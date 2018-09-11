Леонид Вайсфельд: "Успешный старт "Авангарда" – не сенсация"

Известный хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд в интервью пресс-службе КХЛ поделился мнением об игре лидера Восточной конференции "Авангарда". Команда из Омска, которая в этом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе, стартовала с четырех побед.

– "Авангард" выдал мощный старт. Можно ли омскую команду назвать в числе основных претендентов на чемпионство?

– Она таковым была и до старта чемпионата. Для меня такое начало омичей сенсацией не стало. Если бы так стартовал "Адмирал" – вот это было бы удивительно. Несмотря на форс-мажор с переездом, "Авангард" – очень сильная по составу команда. И дорогая. Там опытные игроки, квалифицированный тренер. Да, дебютант в КХЛ, но опыт все равно имеет огромный. Очень важно, чтобы тренерский штаб, менеджмент и хозяева клуба находились на одной волне. Если у "Авангарда" все обстоит именно так – это обязательно даст результат.

Да, есть четыре победы подряд, но не выиграют же омичи все матчи. Я помню, как "Северсталь" под руководством Сергея Михалева в сезоне-2004/05 выиграла девять матчей на старте, а потом не попала в плей-офф. Ни в коей мере не хочу ничего плохого сказать об "Авангарде" – команда играет мощно. Но посмотрим, что будет дальше. Поставил бы я сейчас омичей на первое место среди претендентов на чемпионство? Нет, потому что не поставил бы никого. В плей-офф может случиться все, что угодно. Вспомните финал Кубка Гагарина-2016. ЦСКА побеждает "Магнитку" – 5:1, и кто только не говорил, что счет в серии будет 4-0. Чем все в итоге завершилось?