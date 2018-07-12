18:44 | Хоккей — КХЛ

Лемтюгов подписал просмотровый контракт с "Северсталью"


Нападающий Николай Лемтюгов подписал просмотровый контракт с "Северсталью", информирует официальный сайт клуба. 

На протяжении последних четырёх сезонов Лемтюгов защищал цвета "Авангарда". В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе омского клуба и набрал 4 (0+4) очка. 

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/41384/1/

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Материалы других СМИ