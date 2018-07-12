Нападающий Николай Лемтюгов подписал просмотровый контракт с "Северсталью", информирует официальный сайт клуба.

На протяжении последних четырёх сезонов Лемтюгов защищал цвета "Авангарда". В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе омского клуба и набрал 4 (0+4) очка.