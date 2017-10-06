"Лада" прервала серию из трех поражений, обыграв "Адмирал"

"Адмирал" на своем льду потерпел поражение от "Лады" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Тольятти прервал серию из трех поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции "Адмирал" идет на 12-м месте, а "Лада" - на 13-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Лада" (Тольятти) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Капустин - 2 (Геноуэй, Зернов), 20:10 - 0:1. Валуйский - 2 (Капустин, Зернов), 58:18 - 0:2.

Вратари: Третьяк (58:30) - Лазушин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 15 (3+6+6) - 22 (3+8+11).

Судьи: Ержабек, Сергеев.

6 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".