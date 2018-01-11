Квартальнов – о поражении от СКА: "Хотели спасти игру, но не получилось"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на плохую реализацию большинства. По словам специалиста, команда пыталась спасти игру, но ей не удалось это сделать.

– Было о количество большинства у обеих команд, но соперник забил, а мы не забили, хотя и старались, – сказал Квартальнов. – Хотели спасти игру, но не получилось.

– Почему в заявке не было Мурыгина?

– Другие вратари были в заявке. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

СКА обыграл "Локомотив" благодаря шайбе Херсли