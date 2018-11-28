"Куньлунь" совершил камбек, но уступил "Сибири" по буллитам

В первом матче очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ новосибирская "Сибирь" обыграла "Куньлунь" в серии послематчевых штрафных бросков со счетом 6:5.

Первый период встречи остался за сибиряками. Счет на 10-й минуте открыл молодой форвард Никита Михайлов, на что у хозяев нашелся ответ в виде гола Олли Палолы. Но еще до первого перерыва Шейн Принс и Жильбер Брюле своими шайбами создали комфортный задел для "Сибири". В конце второй двадцатиминутки все тот же Михайлов и Юкка Пелтола сделали счет 1:5 в пользу команды Александра Андриевского.

В третьем периоде "Куньлунь" совершил камбек, отыграв четыре шайбы в промежутке с 49-й по 60-ю минуты. Их авторами стали Патрик Лунд, Вилле Лаюнен, Олли Палола и Блейк Парлетт, причем, последние два гола в исполнении Палолы и Парлетта были забиты в течение последних 15 секунд игрового отрезка. В овертайме соперники победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых буллитов победу, благодаря точному броску Данила Романцева, праздновала "Сибирь". До сегодняшнего дня новосибирский коллектив ни разу не обыгрывал "Куньлунь" на выезде.