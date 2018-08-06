"Куньлунь" объявил о подписании контракта с Налимовым

"Куньлунь" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Налимовым. Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на один год. Налимов уже прибыл в расположение "Куньлуня" и приступит к тренировкам после медосмотра, он может успеть сыграть на предсезонном турнире в Сочи.

– Я еще не видел его ни в игре, ни даже на тренировках, – сказал главный тренер китайской команды Юсси Тапола. – но видел записи его матчей за предыдущий клуб, и считаю, что он вполне способен приносить команде победы. Мы долго искали вратаря, и вот теперь у нас хорошая пара голкиперов – Лазушин и Налимов, которые, надеюсь, создадут друг другу достойную конкуренцию.