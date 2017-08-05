12:53 5 августа | Хоккей — КХЛ

Кубок Гагарина выставят на всех матчах Sochi Hockey Open


На всех матчах Sochi Hockey Open будет выставлен Кубок Гагарина, который завоевал СКА в прошедшем сезоне. Турнир пройдет в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды), в нем примут участие клубы КХЛ (СКА, "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь", " Сочи"), а также сборная Канады.

 

 

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