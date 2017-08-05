Кубок Гагарина выставят на всех матчах Sochi Hockey Open

На всех матчах Sochi Hockey Open будет выставлен Кубок Гагарина, который завоевал СКА в прошедшем сезоне. Турнир пройдет в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды), в нем примут участие клубы КХЛ (СКА, "Металлург" (Магнитогорск), "Куньлунь", " Сочи"), а также сборная Канады.

На всех матчах Sochi Hockey Open будет выставлен #КубокНаш. Еще один повод сорваться и приехать в Сочи. Ищите у 112 сектора! #СКАКРС pic.twitter.com/m4mkFeSv3K – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 августа 2017 г.