Кубалик стал игроком "Салавата"

"Салават Юлаев" подписал контракт с чешским нападающим Домиником Кубаликом, информирует пресс-служба КХЛ. 21-летний форвард был задрафтован уфимским клубом в 2016 году. В Чехии он выступал за команду из родного города "Пльзень".

Два сезона нападающий провел в юниорской лиге Онтарио (CHL) и в 2013 году был задрафтован "Лос-Анджелесом". В 2015 году Кубалик стал капитаном молодежной сборной Чехии на чемпионате мира.

Два последних сезона форвард регулярно вызывается в национальную сборную своей страны для участия в матчах Евротура. В этом сезоне Доминик сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

В уфимском клубе Кубалик будет выступать под номером 18. Контракт игрока с "Салаватом Юлаевым" рассчитан до 2019 года.