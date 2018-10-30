Крылов - о Хартли: "Никто не вмешивается в работу Боба. Я его позвал в "Авангард", чтобы он показал нам все свои знания и помог добиться результата"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов в интервью "СЭ" рассказал, что не вмешивается в работу главного тренера Боба Хартли.

После победы над минским "Динамо" (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ Крылов заявил, что "большинство команды сейчас оставляет желать лучшего", что породило вопросы о вмешательстве с его стороны в работу Хартли.

– После матча с минским "Динамо" вы сделали заявление по поводу игры в большинстве, которое вызвало вопросы в духе "Крылов лезет в работу Хартли?"

– Это абсолютная неправда. Давайте еще раз поясню, чтобы закрыть данную тему. Еще перед сезоном мы всем сказали, что в этом году политика "Авангарда" в медийном пространстве меняется. Мы хотим быть максимально открытыми как для болельщиков, так и для СМИ. Думаю, вы уже успели заметить за эти два месяца изменения в этом направлении: это и видео из раздевалки, и открытые комментарии по большинству насущных вопросов, и многое другое.

К сожалению, в нашем спорте не все привыкли к такому подходу, поэтому у некоторых подобные действия вызывают удивления и странные гипотезы. На самом деле ничего плохого не случилось. После игры мы с Бобом провели небольшое рабочее совещание, обсудили проблемные моменты и поняли, что назрели какие-то изменения, особенно в нашем большинстве. Собственно, итоги этой беседы я и озвучил для СМИ. Не вижу в этом ничего критичного. Никто не вмешивается в работу Боба. Я его позвал в "Авангард", чтобы он показал нам все свои богатые профессиональные знания и помог добиться главного результата.

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