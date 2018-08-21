Козун останется в "Локомотиве", Деарне покинет ярославский клуб

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" расторгнет контракт с канадским нападающим Давидом Деарне, который перешел в ярославский клуб этим летом. При этом форвард Брэндон Козун, не принимавший участия в тренировках и играх команды в межсезонье, продолжит играть за "Локомотив". Он попал в заявку клуба на Кубок ЛЖД – в отличие от Деарне.

В прошлом сезоне 28-летний Козун провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (13+20) очка. За "Локо" он выступает с 2016 года. 31-летний Деарне в минувшем сезоне в составе "Рейнджерс" набрал 28 (6+22) очков в 71 встрече. (Алексей ШЕВЧЕНКО)