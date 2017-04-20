Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с "Северсталью". Однако у клуба есть договоренность с голкипером "Эребру" Юлиусом Гудачеком.

– Да, Коварж принял такое решение - покинуть клуб, – приводит сайт КХЛ слова директора клуба Алексея Кознева. – Якуб провел сезон на высоком уровне. Клуб сделал ему предложение продолжить карьеру в "Северстали", но Коварж сделал свой выбор.

Работа идет активно и в достаточной мере успешно. Фамилий (новичков) пока называть не могу, у игроков действующие контракты. Но переговоры ведутся и договоренности есть, в том числе с зарубежными игроками. В мае будут озвучены сразу несколько фамилий новобранцев "Северстали". Официально мы информацию не давали. Договоренность (с Гудачеком) есть.