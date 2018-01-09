Константин Панов: "Югра" проиграла матч, который должна была выиграть"

Нападающий "Югры" Константин Панов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (1:2) назвал обидным поражение от "моряков" . Форвард также добавил, что ошибка в своей зоне привела к пропущенной шайбе.

– Очень обидно проиграли "Адмиралу", – цитирует клубная пресс-служба Панова. – Был тяжелый матч. Но тут трудно подобрать слова. Мы проиграли матч, который должны были выиграть. Пока не могу даже объяснить, почему так вышло. Эта игра крайняя на этом выезде, хоть серия игр была сложная, но ссылаться на усталость нельзя. Все команды также ездят во Владивосток, играют и выигрывают здесь. Да, у нас были моменты, которые мы не реализовали, нужно было просто забивать, и тогда была бы совсем другая игра. У нас ошибка в своей зоне привела к пропущенной шайбе. Больше сказать уже нечего.



– Подведите итоги выездной серии игр в целом?



– Мы везем домой 7 очков, в целом, это неплохо. Только всегда хочется большего. Нам сейчас нужно карабкаться все выше в турнирной таблице, и в каждой игре добывать очки. Обидно, что так сложилось именно в крайнем матче выезда. Хотелось улететь домой в хорошем настроении, а пока мы все же немного поникшие. Но будем двигаться дальше, впереди еще есть игры.