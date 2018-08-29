Константин Панов стал игроком "Чиксереды"

38-летний российский нападающий Константин Панов заключил контракт с румынским клубом "Чиксереда", информирует официальный сайт клуба. В прошлом сезоне форвард выступал за "Югру". В 43 матчах регулярного чемпионата он забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу.

Всего в КХЛ он провел 501 игру (выступая за "Ладу", московское "Динамо", СКА и "Трактор") и набрал 221 (112+109) очко при показателе полезности "+34".

В "Чиксереде" уже играют четыре россиянина: защитники Вячеслав Белов и Виталий Шулаков, а также нападающие Андрей Таратухин и Петр Счастливый​.