Константин Окулов: "Я пока не так хорош, чтобы претендовать на сравнение с Панариным"

Нападающий "Сибири" Константин Окулов, получивший первый вызов в сборную России на Кубок Карьяла, в интервью "СЭ" отметил, что не видит смысла в его сравнениях с форвардом "Чикаго" Артемием Панариным. Также Окулов подчеркнул, что ему необходимо добавлять в оборонительных действиях.

– Вас уже сравнивают с Артемием Панариным.

– Слышал, но не стоит придавать этому значения. Мне вообще кажется, что такие сравнения ничего общего с правдой. Ума не приложу, чем я похож на него. Он играет в другой хоккей, у него иной стиль. Я же пока не так хорош, чтобы претендовать на подобные сравнения.

– В чем надо добавлять?

– В оборонительных действиях.

– О, узнаю систему Андрея Скабелки. Нападающий – это дополнительный защитник.

– Мне кажется, что сейчас это просто современное требование к хоккеисту. Все должны помогать играть в защите. Забивать – это хорошо, но этим нельзя ограничиваться.

– Вы часто работаете над буллитами?

– Не так часто, как вы думаете. Обычно я выхожу на лед уже с готовым планом, изменил себе только один раз. (Алексей ШЕВЧЕНКО)