Константин Окулов: "Приходится переходить в другой клуб, но "Сибирь" я никогда не забуду"

Экс-нападающий "Сибири" Константин Окулов, подписавший контракт с ЦСКА, выступил с обращением к болельщикам новосибирского клуба. В нем он поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что никогда не забудит команду, в которой начал свою карьеру.

- Это очень непростой переход для меня лично, но это жизнь, - приводит пресс-служба "Сибири" слова Окулова. - Так получается, что приходится переходить в другой клуб. Я с шести лет на ЛДС "Сибирь", я начинал тут. Я влюбился в нашего болельщика. То, что вы творили, когда начиналась игра, – это не описать словами. Вы лучшие болельщики в стране.

Мне удалось поиграть в Канаде, там тоже много людей ходит на игры. Но то, что делаете вы, – это невероятно. В этом сезоне даже в трудные моменты вы поддерживали нас, надеюсь что и дальше, как бы ни было тяжело, вы будете рядом с клубом. Надеюсь что у "Сибири" все будет хорошо, и команда будет расти, несмотря ни на какие преграды. Я всегда буду с радостью возвращаться в Новосибирск и никогда не забуду свой родной клуб, потому что знаю, что без него у меня ничего бы не было.