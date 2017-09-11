Нападающий Семен Кокуев подписал просмотровый контракт с "Северсталью", информирует пресс-служба клуба. отмечается, что опытный нападающий попытается закрепиться в составе череповецкого клуба. Последним клубом 30-летнего форварда было "Динамо". В прошлом сезоне он провел 38 матчей, в которых набрал 12 (10+2) очков. Также на его счету 2 игры в плей-офф.

Семён Кокуёв подписал просмотровый контракт с "Северсталью"

Опытный нападающий попытается закрепиться в составе череповецкого клуба. pic.twitter.com/KIERwdQ7c5 – severstalclub (@severstalclub) 11 сентября 2017 г.