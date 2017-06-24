Клим Костин: "Хотелось бы верить, что перед игроками "Динамо" погасят долги"

Российский нападающий Клим Костин, выступающий в системе московского "Динамо", надеется, что долги по зарплате перед хоккеистами будут погашены. Ранее сообщалось, что бело-голубые имеют долги на сумму около 2 миллиардов рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 миллионов рублей.

- Не хотелось бы потерять команду, все-таки это мой родной клуб, который мне во всем помог, - приводит ТАСС слова Костина. - Мы - семья и одна команда. Думаю, что все долги выплатят и все у команды будет хорошо. Хотелось бы в это верить.

Напомним, что минувшей ночью в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под общим 31-м номером.