10:55 | Хоккей — КХЛ

Клим Костин: "Хотелось бы верить, что перед игроками "Динамо" погасят долги"


 
"Сент-Луис" выбрал Клима КОСТИНА в первом раунде драфта НХЛ.Почему так мало россиян? Итоги первого раунда драфта НХЛ

Российский нападающий Клим Костин, выступающий в системе московского "Динамо", надеется, что долги по зарплате перед хоккеистами будут погашены. Ранее сообщалось, что бело-голубые имеют долги на сумму около 2 миллиардов рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 миллионов рублей.

- Не хотелось бы потерять команду, все-таки это мой родной клуб, который мне во всем помог, - приводит ТАСС слова Костина. - Мы - семья и одна команда. Думаю, что все долги выплатят и все у команды будет хорошо. Хотелось бы в это верить.

Напомним, что минувшей ночью в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под общим 31-м номером.

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http://tass.ru/sport/4363024

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