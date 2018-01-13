Кирилл Капризов: "Самый быстрый в КХЛ - Никита Нестеров"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после "Мастер-шоу" на "Барыс-Арене" рассказал, что в ночь перед мероприятием в отеле сработала сигнализация. Также он выразил надежду, что сможет порадовать своего тренера на матче всех звезд КХЛ.

– Вы точно проиграли круг на скорость из-за коньков?

– Да, точно, просто где-то занесло. А вообще, я считаю, что самый быстрый в лиге – Никита Нестеров. Он бы смог пробежать круг очень хорошо, – отметил Капризов.

– Ночью в вашем отеле завыла противопожарная сирена…

– Да, причем я давно спал. А после было уже не до сна. На улицу, слава богу, не выводили, мы просто постояли около входа на всякий случай. Все-таки очень холодно.

– Для вас принципиальна была победа в этих конкурсах? Девушки-тренеры вот волновались.

– Главное будет завтра. Думаю, мы сможем порадовать нашего тренера. Если говорить об атмосфере, то все отлично. Астана – хоккейный город, болельщики могут оценить зрелище.