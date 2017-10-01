Кирилл Капризов - о победе над "Торпедо": "Надо цепляться за такую игру"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы над "Торпедо" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил защитников, которые справились вшестером после удаления Никиты Нестерова. Он также добавил, что армейцы провели три равных периода.

– Вся команда, все звенья сегодня сыграли здорово. Получились три равных периода, – сказал Капризов. – Надо цепляться за такую игру.

– Какую роль сыграло удаление Нестерова?

– Я даже не видел, было это удаление или нет. Мы играли в семь защитников, и все равно уход такого игрока – это потеря для нас. Но ребята собрались. Защитники молодцы. Справились вшестером.

– Ваша команда набрала очень много штрафа.

– Я с этим не спорю. Надо исправляться. Чем меньше удалений – тем проще будет играть.

– Илья Сорокин отстоял на ноль. Как оцените его игру?

– Он не только сегодня не пропустил. На протяжении всего сезона он выручал команду, брал не берущиеся шайбы. Мы с ним поговорили, поблагодарили за такую игру.

– Кузьменко с Акуловым приехали из ВХЛ и сразу здорово заиграли.

– Светлаков тоже приехал. Ребята молодцы. Пошла ли им на пользу игра в ВХЛ? Может быть. Я этого не знаю.

– После уверенной победы впереди матч с рижским "Динамо", одним из аутсайдеров регулярного чемпионата. Не возникнет недооценки соперника?

– Недавно "Слован" к нам приезжал. Мы тоже с ним мы сыграли 3:2 всего лишь, хотя он тоже идет в таблице не высоко. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)