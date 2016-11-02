Кирилл Фастовский: "На "Сибирь" несколько проблем свалилось одновременно, а главная – травмы"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский навал ошибкой приобретение нападающего Ээро Эло, а также посетовал на травмы, которые, по его мнению, являются главной проблемой команды в этом сезоне. В текущем сезоне новосибирский коллектив выиграл 11 из 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

- Внутри команды все нормально, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Просто несколько проблем свалилось одновременно. А главная проблема – травмы. Это сильно выбивает из колеи. Если говорить о суммах контрактов, то прошлогодние легионеры были не намного дешевле. Кроме того, посмотрите, где и как они сейчас играют, и вы поймете, почему решение не оставлять их в команде было принято еще в середине прошлого сезона. Однако, действительно, есть проблема в создании второго звена, и это связано, прежде всего, с ошибкой в приобретении летом Ээро Эло. Именно эту задачу нам необходимо решить, кроме, конечно, главной – возврат в строй травмированных. Заменить их кем-то молодыми невозможно.

Также считаю, что у нас очень серьезная вратарская проблема. И мы стараемся ее решить. Травме Салака произошла уже в течение сезона, и выбор возможных кандидатов был невелик. Мы остановились на Тэйлоре, так как он на ходу, постоянно играет, демонстрирует неплохой уровень и соответствует необходимым человеческим качествам. Карри Рамо мы не рассматривали, потому что он больше шести месяцев уже не тренируется после аналогичной Салаку травмы. Слишком большие сомнения, в состоянии ли он выйти на свой прежний уровень и насколько быстро это может произойти.