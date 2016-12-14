КХЛ утвердила овертайм "3 на 3" и запретила игрокам участвовать в тренировочных лагерях других лиг

Сегодня состоялось собрание совета директоров КХЛ, на котором было вынесено решение по формату овертайма "3 на 3", сообщает официальный сайт лиги. Совет директоров утвердил формат в регулярных чемпионатах КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Изменения вступят в силу с 15 декабря.

Также руководители лиги наложили запрет на отъезд хоккеистов в тренировочные лагеря иных лиг. Напомним, что летом голкипер "Адмирала" Иван Налимов принял участие в летнем тренировочном лагере "Чикаго", чем было недовольно руководство клуба.