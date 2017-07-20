КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея

Континентальная хоккейная лига разработала логотип Недели звезд хоккея, сообщает официальный сайт организации. Мероприятие пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года и объединит Матч звезд КХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ.

Очертания логотипа напоминают форму юрты – древнейшего символа материальной культуры, занимающего особое место в истории и культуре казахского народа. Элементы национального орнамента окаймляют эмблемы КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, расположенные внизу логотипа, а в его верхней части наглядно представлен образ современного Казахстана, отраженный в силуэте зданий городского центра и его главной достопримечательности – монумента "Байтерек".

Напомним, что Астана была объявлена столицей Недели звезд хоккея 12 мая. Формат Недели звезд впервые был опробован в Уфе в январе этого года.

Источник: http://www.khl.ru/news/2017/07/20/351000.html