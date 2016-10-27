17:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ отменила штраф Кулемина

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата "Сочи""Торпедо" (1:2), состоявшейся 26 октября 2016 года, информирует официальный сайт лиги.

– На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего "Торпедо" Вячеслава Кулемина наказание по Правилу 526 б (Удар локтем) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). (Время – 37.15)

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/10/27/325794.html

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