КХЛ отменила штраф Кулемина

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата "Сочи" – "Торпедо" (1:2), состоявшейся 26 октября 2016 года, информирует официальный сайт лиги.

– На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего "Торпедо" Вячеслава Кулемина наказание по Правилу 526 б (Удар локтем) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). (Время – 37.15)