КХЛ объяснила, почему был засчитан победный гол СКА в матче с "Северсталью"

Департамент судейства КХЛ объяснил решение арбитров засчитать победную шайбу СКА в третьем матче серии плей-офф против "Северстали" (2:1 ОТ). Напомним, что петербургский клуб ведет в серии 3-0.

– Во время просмотра эпизода по запросу тренера судьи пользовались записью, предоставленной в комнату для видеопросмотров техническими службами череповецкой арены, – говорится на сайте КХЛ. – Данная запись не позволяет четко определить, покинула ли шайба зону атаки. В связи с этим после видеопросмотра было оставлено в силе первоначальное решение, принятое судьями на льду.

Департамент судейства КХЛ неоднократно обращался в клубы с настоятельными просьбами установить на синих линиях оборудование, позволяющее при помощи увеличения четко определять положение шайбы в нужный момент. Запись, распространенная в СМИ "Северсталью", сделана видеооператором команды.