КХЛ назвала лучших хоккеистов первой игровой недели

КХЛ назвала лауреатов первой игровой недели турнира в четырех номинациях. Напомним, что сезон стартовал 22 августа матчем "Металлург" (Магнитогорск) – ЦСКА (3:2).

Лучшим вратарем признан Доминик Фурх ("Авангард"), в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну на ноль, пропустив этих матчах лишь две шайбы. Фурх отразил 96,15% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником признан Адам Полашек ("Сибирь"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 4 (0+4) очка. Полашек завершил все игры с положительным показателем полезности при общем показателе (+4).

Лучшим нападающим признан Андре Петерссон (ХК "Сочи"), одержавший вместе с командой две победы и набиравший очки в обоих проведенных матчах. Всего на счету шведского нападающего 5 (3+2) очков. В игре с "Йокеритом" Петерссон сделал хет-трик, став автором всех заброшенных сочинской командой шайб, сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим новичком признан вратарь Алексей Красиков ("Сибирь"), в трех матчах одержавший две победы, в том числе одну – на ноль. Красиков отразил 95,45% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,68. Сухая серия молодого голкипера на данный момент составляет 92 минуты 11 секунд.