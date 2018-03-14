КХЛ: "ЦСКА не нарушал регламент лиги, встретившись с агентом Кагарлицкого"

В пресс-службе КХЛ объяснили, что президент ЦСКА Игорь Есмантович не нарушал регламент лиги, заявив о переговорах с агентом форварда "Северстали" Дмитрия Кагарлицкого. Контракт хоккеиста с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона. 28-летний Кагарлицкий в этом сезоне провел 59 матчей и набрал 50 очков ( 21+29).

– Согласно пункту 1.38 статьи 58 Правового регламента КХЛ Клуб не имеет права вести переговоры с игроками, имеющими действующие контракты с другими клубами КХЛ. Исходя из слов президента ХК ЦСКА Игоря Есмантовича, клуб встречался с агентом нападающего ХК "Северсталь" Дмитрия Кагарлицкого, что не нарушает положения данной статьи регламента КХЛ, – говорится в заявлении лиги.

ЦСКА ведет переговоры с Кагарлицким