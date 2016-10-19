КХЛ будет аккредитовывать агентов совместно с ФХР

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) будет проводить аккредитацию агентов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что КХЛ, выдающая аккредитации представителям игроков с 2010 года, передаст данную функцию ФХР.

- В проекте поправок к Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" содержится согласованная с Федерацией хоккея России схема, согласно которой ФХР будет проводить аккредитацию хоккейных агентов, работающих на российском рынке, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы КХЛ. - В то же время агенты, которые желают осуществлять работу в рамках Континентальной хоккейной лиги, должны будут пройти процедуру аккредитации, организуемую совместно КХЛ и ФХР. Данные поправки призваны упорядочить деятельность хоккейных агентов на российском трансферном рынке и на пространстве КХЛ.