Кевин Лаланд: "С радостью бы вернулся в минское "Динамо"

Вратарь сборной Белоруссии Кевин Лаланд, который на данный момент находится без команды, подчеркнул, что предложения от клубов, полученных ранее, ему не подошли. По словам голкипера, он бы с радостью вернулся в минское "Динамо", за которое выступал с 2011 по 2014 год, а также с 2015-го по 2017-й.

– К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично, – приводит "Спортивная панорама" слова Лаланда. – Сейчас провожу время со своей семьей в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать. Травма серьезно навредила моей карьере? Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно.

У меня были предложения от разных клубов, однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось. Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что все сложилось именно таким образом. Тем не менее, стараюсь не унывать.

Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское "Динамо". В этой команде всегда чувствовал себя как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге.