Кевин Лаланд: "С радостью бы вернулся в минское "Динамо"

Вратарь сборной Белоруссии Кевин Лаланд, который на данный момент находится без команды, подчеркнул, что предложения от клубов, полученных ранее, ему не подошли. По словам голкипера, он бы с радостью вернулся в минское "Динамо", за которое выступал с 2011 по 2014 год, а также с 2015-го по 2017-й.
– К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично, – приводит "Спортивная панорама" слова Лаланда. – Сейчас провожу время со своей семьей в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать. Травма серьезно навредила моей карьере? Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно.
У меня были предложения от разных клубов, однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось. Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что все сложилось именно таким образом. Тем не менее, стараюсь не унывать.
Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское "Динамо". В этой команде всегда чувствовал себя как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге.
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http://sportpanorama.by/2017/10/03/%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81