Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Казионов дисквалифицирован на пять матчей, информирует официальный сайт КХЛ. Форвард был удален до конца матча регулярного чемпионата с "Локомотивом" за бросок шайбы в арбитра Николая Акузовского.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Денис Казионова наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.28. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении.