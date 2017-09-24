Каспарс Даугавиньш: "Торпедо" пока не хватает инстинкта победителей"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:0 ОТ) отметил характер команды. По его словам, нужно играть увереннее.



– Тяжелая игра. Возможно, пока нам не хватает такого инстинкта победителей, при котором бы сразу все брали в свои руки, – цитирует Даугавиньша пресс-служба "Торпедо". – Но характер у команды остался. Ребята способны играть до последней секунды и дожать соперника. Два очка – тоже хорошо. Хотя могли рассчитывать и на большее.



Нам надо действовать увереннее. Дорожить шайбой, оказывать большее давление на соперника. Почувствуем уверенность – будет и результат.



"Адмирал" проиграл восемь из девяти матчей на выезде, но мы знаем, что каждая команда КХЛ способна показать хороший хоккей, на каждую надо настраиваться серьезно. В первую очередь будем думать, как свою игру улучшить.