Каспарс Даугавиньш: "Дома должны брать свое"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш после поражения от "Локомотива" (1:2) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что соперник показал агрессивный хоккей. Счет в серии стал 2-0 в пользу ярославцев.

– Матч получился ровным. Неудачно сыграли в конце. И надо немного напрячься, чтобы забивать больше. Обе команды играли агрессивно, особенно в зоне атаки, – цитирует Даугавиньша "РИА Новости". – Несмотря на второй матч за два дня, усталости не было заметно. Было много удалений, нужно было выстоять в меньшинстве.

Нам пришлось обороняться 5 минут (после удаления Степана Захарчука), это было непросто, но мы справились. Хотя это тоже наложило свой отпечаток на игру. Сегодня не получилось реализовать большинство, хотя шансы были. Соперник очень удачно оборонялся. Есть над чем работать. Дома должны брать свое.

Гол на 59-й минуте? Очень здорово набросили шайбу на ворота, нам тоже нужно действовать в таком же ключе. В плей-офф такой хоккей, все борются под воротами, вратарю трудно увидеть шайбу при этом. Это то, в чем нам обязательно нужно прибавить.