Карпентер покинет "Куньлунь"

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Куньлуня" Бобби Карпентер покинет клуб до начала нового сезона. В воскресенье шанхайская команда провела последний матч в нынешней регулярке, проиграв "Барысу" (0:4) и заняв 12-е место в Восточной конференции.

В НХЛ Карпентер трижды становился обладателем Кубка Стэнли (в 1995 году – как игрок, а в 2000 и 2003 – как тренер) и выступал за сборную США на двух Кубках Канады. В декабре он возглавил китайскую команду после отставки Майка Кинэна, в штабе которого 54-летний американец работал с начала сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ)