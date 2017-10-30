Капитан "Амура" отпраздновал гол в стиле Ольги Бузовой

"Амур" в своем официальном Твиттере пошутил над защитником и капитаном команды Виталием Атюшовым. Во встрече регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:4 ОТ) Атюшов оформил дубль и отметил гол характерным жестом. Похожий использует в своем клипе известная исполнительница Ольга Бузова.

"Кажется, мы знаем, что слушал Виталий Атюшов перед тем, как оформить дубль в ворота "Нефтехимика", – отметили в сообщении "Амура", к которому прикреплен соответствующий ролик.