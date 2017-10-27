Иван Захарчук подписал контракт с "Торпедо"

Нападающий Иван Захарчук заключил двусторонний контракт с "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба. 28-летний игрок также сможет выступать за "Саров", который является фарм-клубом "Торпедо". О сроках соглашения Захарчука с нижегородцами не сообщается. Форвард будет выступать под 31-м номером.

Напомним, вчера Захарчук расторг контракт с "Сочи", за который выступал с сезона-2016/17. В текущем сезоне он провел 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, после чего был отправлен в "Дизель".