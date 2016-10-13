Илья Воробьев: "Весь первый период прошел под диктовку "Барыса"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (3:1) отметил грамотную игру соперника в обороне. По словам специалиста, в начале встречи игроки не до конца выполнили тренерскую установку, в связи с чем первый период прошел под диктовку соперника.

– Хотел бы начать с поздравления Виктора Филипповича – нашего президента клуба – с днем рождения и пожелать ему здоровья, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Воробьева. – А по игре… Когда пропускаешь вот так одну шайбу на контратаке, а соперник очень грамотно защищается, играет от обороны, становится очень сложно ее взломать, чем мы два периода безуспешно и занимались. Потом в большинстве забили, ребята выжали себя, молодцы, довели до победы.

– Страшно спрашивать, но что с Войтеком Вольски? Уже есть какая-либо информация?

– Вроде как, он чуть-чуть отошел. Сейчас он в больнице, там смотрят шею, смотрят сотрясение, делают снимки, сейчас все могут сделать сразу. Будем смотреть. Дай бог, что все обойдется.

– По первому периоду – и бросков было очень мало, и как-то медленно втягивались. С чем это связано?

– К сожалению, мы готовились и знали, что нам предложит соперник, говорили об этом ребятам, как надо против этого играть. Но все равно не до конца выполняли задание, не до конца выполняли то, что от ребят мы просили. Поэтому и такая игра получилась. Я думаю, что тренер соперников согласится: игра шла под диктовку того, что хотел "Барыс", а не того, что мы должны были делать. Это первый период. А дальше мы уже исправили.

– Как оцените Дронова в последних играх? Закрепился ли он в составе?

– Парень 98-го года – закрепился он, или нет, – еще немного рано говорить. Он очень талантливый игрок, мы с самого лета работали с ним. Сначала, когда у нас несколько защитников было травмировано, нам пришлось давать ему роль шестого защитника. И через день, на этом мужском уровне, чисто с мужиками толкаться – ему было немного сложно. Сейчас у него была небольшая передышка и седьмым защитником он вроде нормально выступает.

– Оскар Осала лучший игрок команды на вбрасываниях, и сегодня он выиграл больше 70%. Почему все же не используете его как центрального?

– Оскар все же больше крайний нападающий. И всю жизнь играл крайнего. Игра на вбрасывании – это одна часть, но это его сильная сторона, тут вы совершенно правы.