23:29 17 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "В матче между "Торпедо" и "Магниткой" было много половинчатых решений"

0
0
0

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) отметил, что в игре было много спорных решений. В частности, специалист привел пример эпизода, в котором игроку магнитогорской команды разбили лицо за 5 минут до конца матча.

– Хорошая игра, но мы забили на гол меньше, – приводит официальный сайт КХЛ слова Воробьева. – В принципе, мы забили его, но нам не позволили этого сделать. Редко говорю о судействе, но в сегодняшней игре было очень много половинчатых, спорных решений. За 5 минут до конца разбивают игроку лицо в кровь и не следует никакой реакции.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12200-torpedo-nizhegorodskaya-obl-metallurg-magnitogorsk.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ