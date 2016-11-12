Илья Воробьев: "В игре "Магнитки" были положительные моменты"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (5:3) отметил, что увидел положительные моменты в игре своей команды. По его словам, команда сделал выводы из поражения от "Ак Барса" в предыдущем поединке (2:3 Б).

– Я рад, что и Богдан Потехин сегодня забил, и Оскар Осала, и Денис Казионов, - приводит пресс-служба "Металлурга" слова Воробьева. - Забивали не одни и те же, так что есть положительные моменты. Отставали в счете несколько раз, но завоевали три очка.

– По первым минутам казалось, что Илья Самсонов немного нервничает. А вот в третьем периоде выручил в нескольких моментах, подтащил.

– Ну, он молодой парень, и давненько не играл, так что, может быть, что-то и было. Но самое главное у вратарей, чтобы в ключевом моменте помочь команде. Он сегодня это и сделал.

– Сегодня в некоторых звеньях нападения были частые ротации, тот же Денис Казионов. Это выводы по итогам игры с "Ак Барсом" или плановая задумка?

– Всего по чуть-чуть. Остался ли я доволен? Я доволен тремя очками.