Илья Воробьев: "Пропустили с первого броска не самый обязательный гол, но потом дожали "Куньлунь"

Главный тренер СКА Илья Воробьев на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над "Куньлунем" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Пропустили с первого броска не самый обязательный гол. Много сил вложили, много работы выполнили и в конце концов дожали соперника, - сказал Воробьев.

- Кто из тройки - Дацюк, Прохоркин, Якупов - вернется в ближайшее время?

- Будем смотреть по состоянию здоровья, кто-то, может, будет играть.

- Первая пятерка большинства без центрфорварда была, почему?

- Сережа (Плотников. - Прим. "СЭ") нормально на вбрасываниях играет. И со "Слованом" он также играл - они тогда забили, и сейчас тоже. Он нормально играет на пятаке, проделывает хорошую работу.

- Просто так получилось, что Хелльберг вышел против бывшей команды?

- У нас есть план, по которому вратари играют, и мы ему следуем.

- За счет чего удалось забросить сразу четыре шайбы в третьем периоде?

- У нас и во втором было преимущество по броскам 15-2. Давили, дожали - ребята молодцы.

- Лучший игрок СКА получает что-то в раздевалке? "Авангард" ушанку дарит.

- У нас тоже есть такое - шлем. "Авангард" любит так, а мы - так, внутри команды оставляем.

- Пара Кузьменко - Барабанов сегодня сыграла так, как вы всегда ждете от них?

- Голов ждешь от всех игроков. Проявили себя, молодцы.

- Сегодня день тренера, вас команда поздравила?

- Лучшее поздравление - счет на табло. (Игорь Новиков)

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