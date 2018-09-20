Илья Воробьев: "Не слышал скандирования "Воробьев, уходи"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над московским "Динамо" (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ. Специалист сказал, что не обращал внимания на скандирования "Воробьев, уходи", адресованные главному тренеру бело-голубых Владимиру Воробьеву.

– Три гола предрешили исход матча. Удачно забили. Второй период не очень понравился, есть над чем работать, – сказал Воробьев.

– Оцените игру Кручинина. Вы им довольны?

– Да. Он набирает ход, чувствует уверенность. Мы знали, что он хороший игрок. Просто там много играл, а здесь… Молодец, в общем.

– Есть люди, которые почти не играют. Думаете над тем, чтобы кого-то отпустить?

– Мы работаем с тем составом, который у нас есть.

– Болельщики "Динамо" скандировали "Воробьев уходи". Вы однофамильцы с Владимиром Воробьевым, вас это не отвлекало?

– Я не слышал, поверьте. Мы когда работаем на лавке – концентрируемся на чем-то другом. (Игорь Еронко)