Илья Воробьев: "Магнитка" и "Локомотив" показали игру уровня плей-офф"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленный характер.

– Хорошая игра уровня плей-офф, – приводит официальный сайт магнитогорского "Металлурга" слова Воробьева. – Две очень хорошие команды бились и играли сегодня на славу.

– Показалось, что в первом периоде "Металлург" оказался не готов к такой активности "Локомотива" и лишь постепенно, войдя в тонус, стал отвечать опасными моментами.

– Ну у нас календарик такой тоже непростой. Понятно, что первый период "Локомотив" был побыстрее. Да. Но мы потом проявили характер.

– Много столкновений, высокий градус эмоций. Почему именно в этой игре?

– Никто не хотел уступать.

– Сегодня в воротах был Илья Самсонов. Это дань уважения за его "сухарь" с "Динамо"?

– Какая формулировка интересная. Поставили, потому что было принято решение его сегодня поставить на ворота. Он хорошо отыграл.

– На последних секундах вы апеллировали к судьям, по поводу проброса?

– Знаете, сейчас надо разобраться, посмотреть видео. С моей позиции – игроки "Локомотива" могли дотянуться до шайбы, но они не стали тянуться и ждали проброса, который и был зафиксирован. Но, опять же, сейчас все свежо. Надо смотреть видео. Это игровая ситуация. Повторюсь – с лавки не всегда все видно.

– У вас ведущие защитники получают в последних играх небольшие повреждения. Планируете ли вы к ближайшим играм привлекать Никиту Жлобу или других защитников из молодежной команды?

– Ну у нас Дронов играет 98-го года. Мы будем смотреть по ситуации, в зависимости от травм и восстановления от них.